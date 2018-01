Arsenal gaat met een enorme kater het nieuwe jaar in. De ploeg van Arsène Wenger speelde in de laatste minuut gelijk tegen West Bromwich Albion, voor de wedstrijd nog de nummer twintig van de Premier League. Door de remise is het gat met de nummer vier Liverpool nu drie punten.

Vervolg: Arsenal verspeelt in laatste minuut zege tegen hekkensluiter

De eerste helft werd gekenmerkt door een groot veldoverwicht van Arsenal. De nummer vijf van de Premier League had behoudens de beginfase weinig te duchten van West Bromwich. The Gunners wisten de verhoudingen op het veld echter niet te vertalen naar doelpunten of hele grote kansen. Aanvallende middenvelder Alex Iwobi was wel gevaarlijk met een aantal schoten, maar had het vizier niet op scherp staan.

In de beginfase van de tweede helft kreeg Alexandre Lacazette een dot van een kans om Arsenal op voorsprong te schieten, maar de Fransman stuitte op de benen van West Bromwich-keeper Ben Foster. Het grootste gedeelte van de tweede helft was allesbehalve spectaculair te noemen. De hoogtepunten van de wedstrijd kwamen dan ook uit de laatste tien minuten. Alexis Sanchez brak de ban in de 83e minuut met een vrije trap die onderweg nog werd aangeraakt door invaller James McClean, die uiteindelijk het doelpunt ook op zijn naam kreeg. Vijf minuten later kreeg West Bromwich uit het niets de mogelijkheid om de stand gelijk te trekken. Oud-Arsenal-speler Kieran Gibbs schoot de bal tegen de arm van Calum Chambers aan, waarna de arbiter van dienst naar de stip wees. Jay Rodriguez faalde niet en bracht zijn club zodoende van de laatste plaatst af.

Arsenal verspeelt in laatste minuut zege tegen hekkensluiter

Een korte samenvatting: Arsenal gaat met een enorme kater het nieuwe jaar in. De ploeg van Arsène Wenger speelde in de laatste minuut gelijk tegen West Bromwich Albion, voor de wedstrijd nog de nummer twintig van de Premier League. Door de remise is het gat met de nummer vier Liverpool nu drie punten..