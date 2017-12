Schalke 04 ziet een van zijn grootste talenten zeer waarschijnlijk aan het einde van dit seizoen gratis de deur uitlopen. Duits international Leon Goretzka is namelijk bij Die Köningsblauen in het bezit van een aflopend contract en wordt volgens Marca nadrukkelijk gevolgd door meerdere Europese topclubs.

Vervolg: Transfervrije Goretzka heeft Europese topclubs voor het uitkiezen

Een van de geïnteresserden zou FC Barcelona zijn. De Spaanse topclub zou meerdere keren afgevaardigden hebben gestuurd om Goretzka te bekijken. De Blaugrana lijken overtuigd van de kwaliteiten van de jongeling en zijn van plan vanaf 1 januari het gesprek met de middenvelder aan te gaan.

Ook Liverpool zou heil zien in de jeugdexponent van de club uit Gelsenkirchen. The Reds zouden met het aantrekken van Goretzka de mogelijke verkoop van Coutinho in de winterstop willen compenseren.

Volgens verschillende Duitse media zou Bayern München de beste papieren hebben om de middenvelder voor zich te winnen. Goretzka zou liever nog een aantal jaar in zijn geboorteland willen blijven en zou derhalve een uitgesproken voorkeur hebben voor de club uit Beieren. Er zou volgens meerdere bronnen zelfs al een mondeling akkoord zijn bereikt tussen Bayern en de speler.

In een uiterste poging probeert Schalke 04 nog te voorkomen dat zijn ruwe diamant transfervrij de deur uitloopt. De club heeft Goretzka een mega-contract aangeboden dat hem jaarlijks liefst 12 miljoen euro zou opleveren. Dat de middenvelder ingaat op de avances van zijn huidige club lijkt echter onwaarschijnlijk.

Transfervrije Goretzka heeft Europese topclubs voor het uitkiezen

Een korte samenvatting: Schalke 04 ziet een van zijn grootste talenten zeer waarschijnlijk aan het einde van dit seizoen gratis de deur uitlopen. Duits international Leon Goretzka is namelijk bij Die Köningsblauen in het bezit van een aflopend contract en wordt volgens Marca nadrukkelijk gevolgd door meerdere Europese topclubs. .