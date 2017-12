Marco Reus kan op korte termijn een aanbieding van zijn werkgever Borussia Dortmund verwachten om zijn contract te verlengen. De 28-jarige Duitser, die momenteel herstellende is van een maandenlange blessure, heeft nog een contract tot medio 2019.

Michael Zorc, technisch directeur van Dortmund, gaf in het Duitse medium Welt am Sonntag aan dat hij Reus hoog heeft zitten. ´Marco is een van ons. Ik zou het erg leuk vinden om hem langer in het shirt van Dortmund te zien.` De preses geefft aan dat de Duits international zijn waarde voor de club zowel binnen als buiten het veld heeft.

Reus speelde eind mei in de finale van de DFB Pokal zijn laatste wedstrijd voor Die Borussen. De oud-speler van Borussia Mönchengladbach raakte toen geblesseerd aan de kruisbanden van zijn rechterknie. De middenvelder zit momenteel in de laatste fase van zijn revallidatie en doet al mee met de looptrainingen van het team. Ook zal Reus aanstaande woensdag met de ploeg meereizen naar Marbella, waar Borussia Dortmund een trainingskamp heeft belegd ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft

Borussia Dortmund wil verlengen met sterspeler

