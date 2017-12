Natuurlijk sluiten we het jaar niet af om terug te blikken naar onze Oranje leeuwinnen en hun prestatie in eigen land.

Vervolg: 2017 het jaar van: Oranjeleeuwinnen en het winnen van het EK

Het jaar 2017 staat te boek als jaar van onze Oranje leeuwinnen, zij wisten het EK in eigen land naar hun hand te zetten en de felbegeerde cup te pakken. Hierdoor is het vrouwenvoetbal direct op de kaart gezet.

Met frivool, aanvallend, mooi, spectaculair en uitdagend voetbal hebben de Oranje leeuwinnen het EK in 2017 weten te winnen. Daarna was Nederland en de rest van Europa om, het vrouwenvoetbal moet meer op de Europese kaart worden gezet.

We weten in ieder geval wat er zich heeft afgespeeld en we blikken nog heel even terug, geweldig!

2017 het jaar van: Oranjeleeuwinnen en het winnen van het EK

