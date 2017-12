FOTO: Beste moment Ronaldo uit jaar 2017: Vijfde Gouden Bal

Cristiano Ronaldo blikt terug op het afgelopen jaar, waar voor hem maar een hoogtepunt bovenuit springt.

De Portugese vedette wist een jaar eerder met Portugal het EK in de wacht te slepen en met Real Madrid verschillende prijzen te pakken. Maar in het jaar 2017 telt er maar een tastbare prijs en dat is de vijfde Gouden Bal voor Ronaldo.

