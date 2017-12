Bij Jong PSV scoort Sam Lammers aan de lopende band, maar in het eerste elftal wil het nog niet vlotten voor de aanvaller.

Sam Lammers houdt ijdele hoop: Ooit nummer 9 dragen voor PSV

'Ooit hoop ik dat ik met nummer 9 op mijn rug mag spelen, als eerste spits,' valt te lezen op de clubwebsite van PSV. 'Voor een speler kan het natuurlijk niet snel genoeg gaan, maar ik weet dat ik geduld moet hebben en mezelf moet ontwikkelen. Als je bijvoorbeeld naar Luuk kijkt, die kan ontzettend goed koppen en timen. Daar heb ik echt nog wel wat stappen in te zetten. Ook fysiek en mentaal heb ik nog wat te winnen. Als dat gelukt is, hoop ik dat de spitspositie van PSV de beloning is.'

'Vorig jaar had ik een periode dat het lekker ging bij Jong PSV, maar dat ik op de training bij PSV 1 het verschil niet kon maken. Naarmate de tijd vorderde begon ik me beter en beter te voelen. Op een gegeven moment voelde ik dat ik het niveau van de trainingen aankon. Toen wist ik: nu zit ik er dichtbij.'

Lammers moest het echter de afgelopen tijd doen met een wisseling van de wacht tussen Jong PSV en de selectie. 'Daar word je mentaal ook sterker van. En nu weet ik dat de beloning komt met hard werken. Dat is veel waard.'

