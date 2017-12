Guardiola: Het is allemaal wat veel, dat is niet goed voor ons

Waar de Engelse koploper Manchester City nog voor vier plaatsen in de race is, maakt oefenmeester en Spanjaard Pep Guardiola zich zorgen om de te drukke speelkalender van The Citizens.

Premier League

Momenteel gaan The Citizens aan de leiding in de Engelse Premier League met 13 punten voorsprong op Chelsea, daar kan op oudjaarsdag het gat worden vergroot naar 16 punten mits er gewonnen wordt van Crystal Palace. Maar niet alleen in de nationale competitie gaat het voor City via het leie dakje, ook strijden zij nog meer op fronten als in de achtste finales van de Champions League, halve finale van de EFL Cup en de derde ronde van de FA Cup.

Uiting van zorgen

In de Engelse media laat Guardiola weten zich zorgen te maken over het te drukke speelschema: 'Ik maak me daar zorgen over, Vier competities? Ik weet niet of we dat aankunnen. Je moet voorzichtig zijn met dit speelschema. Ik maak me zorgen omdat we niet elke drie dagen kunnen spelen.'

'We kunnen Kevin De Bruyne niet elke drie dagen tachtig minuten laten spelen, tachtig minuten. Hij moet worden opgefrist, zodat hij van waarde kan zijn tijdens het laatste deel van het seizoen. Ik heb deze situatie nog nooit meegemaakt. Drie competities heb ik wel vaker meegemaakt, maar vier nog nooit. En de vierde competitie zijn dubbele wedstrijden en extra tijd. we zullen zien hoe we met die situatie omgaan.'

