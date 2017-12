NIKE verklapt transfer Coutinho naar FC Barcelona op clubwebsite

Het lijkt erop dat kledoingsponsor Nike een transfer van Phillippe Coutinho heeft gelekt naar FC Barcelona, de Catalaanse grootmacht mag zich dus verheugen op zijn komst.

Afgelopen zomer probeerde FC Barcelona al alle zeilen bij te zetten om de spelmaken van Liverpool FC over te nemen, toen kreeg de club iedere keer een afwijzing. Nu lijkt het er dan toch op dat Coutinho deze winter naar FC Barcelona gaat.

Kledingsponsor Nike zou de transfer hebben gelekt, 'Philippe Coutinho is ready to light up Camp Nou. Get your 2017-18 FC Barcelona kit with the Magician's name on it. Act fast – free personalisation only available until 6 January,' viel te lezen op de clubwebsite van de Catalenen.

De 32-voudig Braziliaans International zou voor een bedrag van 130 miljoen de overstap maken naar de Catalenen.

