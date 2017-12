Zlatan Ibrahimovic vindt het belachelijk hoe de Zweedse media met hem omgaat, in een interview spreekt hij zich voor eens en voor altijd uit over zijn land.

Vervolg: Ibrahimovic deelt uitgesproken mening over Zweedse media

Ibrahimovic raakte recent wederom geblesseerd vanwege zijn slechte knie en dat zal voor de positiviteit weinig geholpen hebben. ‘De Zweedse media vallen mij aan, ze accepteren mij niet.’ Verder heeft de speler het nog over zijn unieke ervaringen en dat niemand anders zó’n inzet en sportman is in Zweden zoals hij dat is op dit moment. En voor de media of mensen die hem niet mogen heeft hij ook een duidelijk antwoord; ‘Ik ben simpelweg de beste (van Zweden, red.) of je het nu leuk vindt of niet.’

Wederom felle uitspraken dus van Zlatan richting de pers. Dat Ibrahimovic en de pers al een tijd niet boteren was al duidelijk in zijn tijd bij Ajax toen hij net Rafael van der Vaart had gevloerd in een interland en een paar dagen later weer bij Ajax moest staan met diezelfde Van der Vaart toekijkend op de tribune door een blessure.

Ibrahimovic deelt uitgesproken mening over Zweedse media

Een korte samenvatting: Zlatan Ibrahimovic vindt het belachelijk hoe de Zweedse media met hem omgaat, in een interview spreekt hij zich voor eens en voor altijd uit over zijn land..