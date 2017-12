Mourinho klaagt over arbitrage: ´Niet gegeven penalty´s maken het verschil`

Manchester United is de afgelopen weken afgehaakt in de strijd om de landstitel. De Engelse recordkampioen speelde de laatste drie competitieduels allemaal gelijk, zo ook zaterdag tegen Southampton. Met name de arbitrage is daar debet aan, zo verklaarde Mourinho na afloop van de wedstrijd.

´Drie (niet gegeven, red.) penalty´s in de laatste drie wedstrijden maken het verschil`, reageert The Special One na een vraag over de mindere vorm waarin Manchester United momenteel verkeert. ´De scheidsrechter is een van de veelbelovende scheidsrechters van Engeland, maar hij nam een verkeerde beslissing tegen ons. Ik zag het langs de kant van het veld en hij stond er nog dichter bij. In de rust heb ik het nog eens teruggezien op de televisie`, vertelt Mourinho over de handsbal van Sourhampton-verdediger Maya Yoshida in zijn eigen strafschopgebied.

´Het moment van Rashford tegen Leceister City was een penalty. Het moment van Ander (Herrera, red.) tegen Manchester City was een penalty... De drie scheidsrechters hebben slechte beslissingen genomen. Dat maakt het verschil´, aldus Mou. ´Het is jammer voor ons, we hebben de laatste tijd weinig geluk.` De oefenmeester vindt daarentegen dat zijn eigen ploeg, wat de laatste drie wedstrijden betreft, weinig valt te verwijten. ´Als we het doelpunt van Burnley buiten beschouwing laten, vind ik dat het team in de laatste twee wedstrijden erg solide was en dat we goed hebben gespeeld.`

