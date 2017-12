Manchester United wil ver gaan voor middenvelder Barcelona

FC Barcelona-middenvelder Sergi Roberto is momenteel in onderhandeling met de club om zijn verbintenis bij de Blaugrana te verlengen. De gesprekken tussen club en speler verlopen echter allesbehalve soepel, waardoor Manchester United zijn kans schoon ziet om de middenvelder aan te trekken, zo meldt DiarioGol.

The Mancunians informeerden afgelopen zomer al bij Sergi Roberto, die toen besloot niet op de interesse van de Engelse topclub in te gaan. De middenvelder ontwikkelde zich gestaag in Barcelona en zag niets in een overstap naar Engeland. De middenvelder wil zijn ontwikkeling echter wel vertaald zien in een goed contract. Barça stelde de speler een salaris voor die niet correspondeerde met de clausule van 400 miljoen euro die de koploper van Spanje in het nieuwe contract van Sergi Roberto wil laten opnemen. De zaakwaarnemer van de 25-jarige middenvelder heeft een tegenvoorstel gedaan, waar nog niet op is gereageerd.

Onder andere Manchester United houdt de situatie van Sergi Roberto nauwlettend in de gaten. Het contract van de Spanjaard loopt tot medio 2019 en bevat een clausule van 40 miljoen euro. Manchester United zou volgens het medium er geen enkel probleem van maken om dat bedrag op tafel te leggen en is zelfs bereid het huidige salaris van Sergi Roberto te verdubbelen. Mocht Barcelona te lang wachten om op het tegenvoorstel van zijn speler in te gaan, dan is het aannemelijk dat Barça´s jeugdexponent dit keer wel oren zal hebben naar een gesprek met Manchester United.

