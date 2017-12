Kritiek op Mourinho: Met Guardiola zou United kampioen worden

Voormalig Liverpool en Engeland-verdediger Jamie Carragher heeft hard uitgehaald naar Manchester United-manager José Mourinho. Volgens Carragher zou Manchester United de landstitel winnen als Manchester City-manager Josep Guardiola de trainer van Man. United was.

Mourinho liet onder meer weten dat het logisch is dat City ruim aan kop gaat omdat ze meer geld uitgeven. Sinds de komst van Mourinho gaf United zelf ook al 300 miljoen euro uit. ‘Er is een fout in het argument van Mourinho dat het verschil tussen Manchester United en Manchester City geld is’, zei Carragher tegen The Daily Telegraph.



‘Als Guardiola de trainer van United was, dan zouden ze de titel winnen. Als je aan het begin van het seizoen de speler van United en City één voor één zou beoordelen, waarvan zou u dan zeggen dat City veel betere spelers heeft? United brak al eens een transferrecord voor Paul Pogba en maakte van Romelu Lukaku de duurste Premier League-speler van afgelopen zomer’, vervolgde Carragher. ‘Als Mourinho Manchester City zou coachen, dan zouden we niet het spel zien zoals ze nu spelen.’



United staat derde in de Premier League met 14 punten minder dan nummer één City. City heeft ook nog een duel minder gespeeld en komt zondag in actie tegen Crystal Palace.

