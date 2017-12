Megatransfer Van Dijk zorgt voor stress bij Barça

De megatransfer van Virgil van Dijk van Southampton naar Liverpool voor 84,5 miljoen euro, heeft de ogen van FC Barcelona geopend. De club is bang dat dergelijke bedragen normaal worden voor goede verdedigers en dus wil het de verbintenis van Samuel Umtiti openbreken, meldt Marca. De transferclausule van Umtiti moet dan ook hoger worden.

Umtiti kwam in de zomer van 2016 voor 25 miljoen euro over van Olympique Lyon. Het was een relatief bescheiden deal met een transferclausule van 60 miljoen euro voor een speler die zich nog moest bewijzen, maar nu wil de Spaanse topclub het contract opnieuw bekijken omdat hij inmiddels is uitgegroeid tot één van de beste verdedigers in Europa.



De Fransman is momenteel geblesseerd, maar kan door zijn afkoopsom een interessante speler zijn voor vooral de kapitaalkrachtige Engelse clubs. De clubleiding van Barcelona wil in 2018 om tafel met Umtiti. Normaal gesproken wil Barcelona pas in het derde contractjaar van een speler over het verlengen en/of openbreken van een contract praten, maar Barcelona voelt zich genoodzaakt om het dit seizoen al te doen.

