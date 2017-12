Dybala houdt winnend Juventus in spoor van Napoli

Napoli en Juventus blijven elkaar weinig weggeven in de top van de Serie A. Waar I Partenopei gisteren met 0-1 Crotone versloeg, wist Juventus zaterdag Hellas Verona met 1-3 aan de kant te zetten.

Vervolg:

De Oude Dame kwam al na vijf minuten spelen op voorsprong tegen de degradatiekandidaat. Nadat Gonzalo Higuaín de paal had geraakt, was de rebound een prooi voor Blaise Matuidi. De verdere verloop van de eerste helft werd gekenmerkt door een dominant Juve, dat via de dreigende Higuaín niet verder uit wist te lopen. Een vrije trap belandde in het zijnet en twee keer vond El Pipita doelman Nicolas Andrade op zijn weg.

Na rust begon Hellas Verona opvallend sterk en dwong het de gasten uit Turijn terug op eigen helft. Net voor de kaap van een uur bereikt was, kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Een verkeerde pass van Matuidi werd onderschept door nota bene oud-Juventus-speler Martin Caceres, die de bal vervolgens hard in de korte hoek achter Wojciech Szczesny schoot: 1-1.

Puntenverlies lag op de loer voor I Bianconeri, maar de manschappen van Massimiliano Allegri werden in een tijdsbestek van vijf minuten gered door aanvaller Paulo Dybala. Eerst schoot de kleine Argentijn binnen na een pass Stephan Lichsteiner om vervolgens met een prachtige individuele actie in de 77e minuut het pleit te beslechten: 1-3.

Door de overwinning nadert Juventus Napoli weer tot op één punt. De ploeg van Dries Mertens gaat het nieuwe jaar in als koploper van de Serie A en mag volgende week aantonen of het ook in staat is om van Hellas Verona te winnen. Juventus speelt dan op Sardinië tegen Cagliari.

