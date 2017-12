Assistent-trainer Hendrie Krüzen verruilde afgelopen zomer samen met trainer Peter Bosz Ajax voor Borussia Dortmund. Na ongeveer vijf maanden werd het duo al ontslagen door de Duitse topclub. Ze begonnen nog goed en kregen veel complimenten voor het spel, maar na een tijdje ging het veel minder.

‘Hoe apart het ook klinkt, het ging bergafwaarts nadat verdediger Lukasz Piszczek geblesseerd raakte (eind september, red.). Hij nam de spelers mee, was enthousiast, maar viel weg. Ik had daarna meer verwacht van Sokratis (Papastathopoulos, red.), hij is de tweede aanvoerder en had leiderschap moeten tonen. In plaats daarvan liet hij ons vallen', zei Krüzen tegen TC/Tubantia.



Volgens Krüzen had Sokratis Papastathopoulos een tweedeling in de spelersgroep kunnen voorkomen, maar hij hielp niet. ‘De doelman en de verdedigers wilden meer naar achteren, de middenvelders en aanvallers vonden ons spel mooi en wilden juist graag naar voren. We hadden 27 spelers in de groep, dat was te veel. Je stelt er elf op, de rest is bijna allemaal ontevreden. De onrust nam toe en er ontstonden groepjes’, aldus Krüzen. Uiteindelijk bleek de situatie onhoudbaar en gingen de prestaties eronder lijden. Daarop werden Bosz en Krüzen ontslagen.



Assistent van Bosz baalt: Hij liet ons vallen

