Real Madrid is basisspeler weken kwijt met hamstringblessure

Real Madrid zal bij de start van de tweede seizoenshelft geen beroep kunnen doen op Karim Benzema. De Fransman is volgens de Madrileense sportkrant Marca twee tot drie weken uitgeschakeld met een hamstringblessure.

Benzema liep de blessure op kort voor aanvang van het duel tegen FC Barcelona (0-3). Het medium bracht vandaag naar buiten dat onderzoek heeft uitgewezen dat het gaat om een verreking aan de rechterhamstring. De Fransman zal de eerste wedstrijden in 2018 aan zich voorbij moeten laten gaan, waaronder de dubbele ontmoeting met Numancia in de Copa del Rey en de competitewedstrijd tegen Celta de Vigo. In het slechtste geval zullen de wedstrijden tegen Villarreal en Deportivo La Coruña ook te vroeg komen.

Geruchten deden de ronde dat Benzema de training van zaterdag op Valdebebas aan zich voorbij liet gaan om te vermijden dat supporters hem onheus zouden bejegenen wegens zijn mindere periode bij de club. Een MRI-scan heeft die geruchten dus ontkracht.

