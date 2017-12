Enkele spelers van Ajax kregen de laatste dagen enkele dilemma’s voorgelegd, zo ook de middenvelder Lasse Schöne.

Vervolg: Schöne voor lastig dilemma: Die is gemeen zeg



Schöne moest kiezen tussen of hij de Champions League wil winnen met Ajax op wereldkampioen wil worden met Denemarken. ‘Die is gemeen zeg, daar heb je me tuk. Dan kies ik toch voor een wereldkampioenschap. Dat is het hoogste wat je als voetballer kan bereiken. Maar het liefst allebei’, zei Schöne.



De Deense middenvelder moest ook een keuze maken tussen een zuivere hattrick of een winnende penalty. ‘Als je een hattrick maakt, maar je verliest 4-3, dan heb ik liever een winnende penalty’, aldus Schöne.

Schöne voor lastig dilemma: Die is gemeen zeg

Een korte samenvatting: Enkele spelers van Ajax kregen de laatste dagen enkele dilemma’s voorgelegd, zo ook de middenvelder Lasse Schöne. .