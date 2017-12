Sven van Beek, de verdediger van Feyenoord, baalde dat hij vorig seizoen niet heeft kunnen spelen toen Feyenoord kampioen werd. Door een zware blessure kon Van Beek het gehele seizoen niet spelen, maar in oktober maakte hij zijn rentree, maar hij baalt nog van vorig seizoen.

Vervolg: Van Beek: Ik voelde me op bepaalde momenten meer supporter

‘Tijdens de kampioenswedstrijd liep ik nog op krukken. Ik genoot ervan dat mijn club kampioen was, maar wat overheerste was het gevoel dat ik een rol in dat kampioenschap had moeten spelen. Dat lijkt me ook logisch, want ik ben topsporter en dan wil je het uiterste uit jezelf halen en mooie dingen bereiken’, zei hij tegen Feyenoord Magazine.



Dat Feyenoord de landstitel pakte vond hij natuurlijk wel mooi. ‘Natuurlijk is een kampioenschap vooral een teamsucces, maar ook het individuele succes telt. In die zin voelde ik me vorig seizoen op bepaalde momenten meer supporter dan echt onderdeel van het team’, aldus Van Beek, die nu weer een vaste basisstek heeft.

Van Beek: Ik voelde me op bepaalde momenten meer supporter

Een korte samenvatting: Sven van Beek, de verdediger van Feyenoord, baalde dat hij vorig seizoen niet heeft kunnen spelen toen Feyenoord kampioen werd. Door een zware blessure kon Van Beek het gehele seizoen niet spelen, maar in oktober maakte hij zijn rentree, maar hij baalt nog van vorig seizoen..