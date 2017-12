Uithaal naar Ajax: En hoe chique is Ten Hag?

Jack van Gelder, presentator bij Ziggo Sport, is niet te spreken over de handelingswijze van Ajax omtrent het ontslag van trainer Marcel Keizer. Zaterdag meldde Jaap de Groot, de chef sport van De Telegraaf, in zijn column dat Ajax al wekenlang een akkoord had met Erik ten Hag, die deze week werd overgenomen van FC Utrecht.

‘Toen Mourinho dat deed met Van Gaal bij Manchester United vond iedereen dat schandalig en nu vind iedereen het normaal ?! Marcel Keizer is zeer incorrect behandeld dus. En hoe chique is Ten Hag ???’, aldus Van Gelder op Twitter.



Louis van Gaal werd in mei 2016 ontslagen bij Manchester United en enkele dagen later tekende José Mourinho bij de club. Mourinho zou echter al toen Van Gaal nog trainer was United een akkoord hebben gehad met Engelsen. Dit zou ook gelden voor Ten Hag, die ook al rond zou zijn geweest met Ajax toen Keizer nog trainer was.

