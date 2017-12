In het kampioensjaar van Feyenoord zat aanvoerder Dirk Kuyt wel eens op de bank, daar waar oefenmeester Giovanni van Bronckhorst hem wel eens passeerde.

Vervolg: Van Bronckhorst: Dat was niet altijd even makkelijk nee

In een open gesprek geeft de oefenmeester te kennen dat hij dat lastige keuzes vond, 'Het moeilijke is om de persoonlijke band die je met spelers hebt, opzij te schuiven. In het belang van het team, in het belang van de club. Maar uiteindelijk, weet je, zijn we allemaal winnaars. Daar gaat het om, dat je aan het eind allemaal op dat podium staat,' liet Gio weten in gesprek met het NRC Handelsblad.

Door deze keuzes is de band tussen Gio en Kuyt niet verslechterd, 'Nee, dat denk ik niet. Niet vanuit mijn kant. Wij zijn lang collega's geweest bij Feyenoord, bij het Nederlands elftal. We hebben nooit een privéband gehad, wel professioneel.'

Van Bronckhorst: Dat was niet altijd even makkelijk nee

Een korte samenvatting: In het kampioensjaar van Feyenoord zat aanvoerder Dirk Kuyt wel eens op de bank, daar waar oefenmeester Giovanni van Bronckhorst hem wel eens passeerde..