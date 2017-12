In de wekelijkse column van Willem van Hanegem in het Algemeen Dagblad uit hij vaak kritiek naar de Feyenoord spelers, maar nu geeft De Kromme juist aan dat het voor stimulans moet zorgen.

Vervolg: Van Hanegem: Dat is alleen maar opbouwend en positief

'Als ik een talent zie en ik denk: dat kan wel een aardige speler worden voor de toekomst, dan zit ik ze juist extra achterna. Die neiging heb ik. Misschien is dat wel fout.'

'Ik geef ze op hun lazer en dan hebben ze het gevoel dat ik iets tegen ze heb. Nee, het tegendeel juist. Later beseffen ze pas dat ik het allemaal goed heb bedoeld. Het kwam alleen een beetje vervelend over... Dat is nooit het uitgangspunt, hoor. Ik heb ook gezegd: als ik níet meer tegen je praat, dan moet je maar een andere baan zoeken. Want dan zie ik er blijkbaar geen heil in, dan heeft het geen zin.'

