Wesley Sneijder staat wellicht opnieuw voor een vertrek, zo weet het Franse nieuwsblad L'Equipe zaterdagavond te melden.

Vervolg: Nice wil meewerken aan vertrek veel te dure en nutteloze Sneijder

De Franse club Nice wil maar wat graag meewerken aan een vertrek van de veel te dure 33-jarige middenvelder. Mocht er deze winterse periode een club komen die Wesley Sneijder wil overnemen, gaat Nice niet moeilijk doen en meewerken aan een vertrek van de Nederlander.

Waar Sneijder pas sinds augustus jl. bij Nice onder contract staat, heeft hij tot op heden nog geen enkele verwachting kunnen waarmaken. Na 5 maanden, enkele blessures later mag de spelmaker dan ook weer uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Sneijder wist nog geen enkele keer doel te treffen en gaf in die 8 duels slechts een assist. Afgelopen week zou de Turkse media al berichten dat een terugkeer naar Galatasaray aan de orde zou zijn, terwijl ook de VS of China nog steeds een optie zijn voor Sneijder.

Nice wil meewerken aan vertrek veel te dure en nutteloze Sneijder

Een korte samenvatting: Wesley Sneijder staat wellicht opnieuw voor een vertrek, zo weet het Franse nieuwsblad L'Equipe zaterdagavond te melden..