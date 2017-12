Manchester United is zaterdagavond met slecht nieuws gekomen. De 36-jarige Zlatan Ibrahimovic is voorlopig uitgeschakeld vanwege een knieblessure. Manager José Mourinho bevestigde dat de Zweedse spits zeker één maand niet kan spelen.

Vervolg: Mourinho bevestigt slecht nieuws: Zlatan uitgeschakeld

‘Zlatan is een maand uitgeschakeld', zei Mourinho na de wedstrijd met Southampton (0-0) op de website van United. Ibrahimovic zat al niet bij de selectie voor het duel met Southampton. United heeft nu een groot probleem in de voorhoede, daar Romelu Lukaku in het duel met Southampton al na tien minuten uitviel met een hoofdblessure. ‘Ik weet niet hoe het met Romelu is’, aldus Mourinho.



‘Natuurlijk mis je spits en je targetman. Ik had maar twee aanvallers op de bank met Marcus Rashford en Anthony Martial en één van hen verloor ik meteen’, zei Mourinho, die doelde op Rashford. Laatstgenoemde verving de geblesseerd geraakte Lukaku. ‘Ik wilde laat in de wedstrijd een derde wissel toepassen, maar ik had geen aanvallende speler meer, dus dat was moeilijk.’ Mourinho bracht daarom niet binnen de lijnen.



Ibrahimovic maakte in november zijn rentree bij United nadat hij al maanden niet kon spelen vanwege een knieblessure.

The boss has revealed that @Ibra_official will be out of action for #MUFC for one month. pic.twitter.com/qrb60A3tU4 — Manchester United (@ManUtd) 30 december 2017

Mourinho bevestigt slecht nieuws: Zlatan uitgeschakeld

Een korte samenvatting: Manchester United is zaterdagavond met slecht nieuws gekomen. De 36-jarige Zlatan Ibrahimovic is voorlopig uitgeschakeld vanwege een knieblessure. Manager José Mourinho bevestigde dat de Zweedse spits zeker één maand niet kan spelen..