Vanavond stond er in de Premier League de wedstrijd tussen Manchester United en Southampton op het programma. Beide ploegen gaan met een punt van het veld. De wedstrijd eindigden namelijk in 0-0.

Vervolg: Man. United niet lang Southampton na zouteloze remise

Het was een wedstrijd zonder echte hoogtepunten. Beide teams creëerden nauwelijks kansen en er werd bijna niet op het doel geschoten. Het moment dat de supporters het meest bij gebleven is, is waarschijnlijk het moment dat Lukaku minutenlang Groggy op het veld bleef liggen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de precieze toestand van de Belg is.

Romelu Lukaku carried off the pitch on a stretcher pic.twitter.com/fPBwyjS2wd — Footy Streamers (@FootyStreamers) 30 december 2017

Door het gelijkspel raakt United de tweede plek kwijt aan Chelsea. Southampton klimt naar de dertiende plek.

Man. United niet lang Southampton na zouteloze remise

Een korte samenvatting: Vanavond stond er in de Premier League de wedstrijd tussen Manchester United en Southampton op het programma. Beide ploegen gaan met een punt van het veld. De wedstrijd eindigden namelijk in 0-0..