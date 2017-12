Mister Cambuur heeft ideale kandidaat: Dat is Marcel Keizer

Cambuur zoekt een nieuwe hoofdtrainer en het dacht Fred Grim aan te trekken, maar hij koos eerder deze week voor een baan als assistent-trainer bij Sparta Rotterdam. ‘Mister Cambuur’ Johan Abma hoopt dat Cambuur de bij Ajax ontslagen Marcel Keizer kan halen, maar hij acht de kans erg klein dat het lukt.

‘Persoonlijk heb ik één favoriet en dat is Marcel Keizer, maar dat is niet aan de orde omdat hij net is ontslagen bij Ajax’, zei Abma, die 484 competitieduels voor Cambuur speelde, tegen Omrop Fryslân. Keizer kwam zelf als speler ook lang uit voor Cambuur en hij was er al eens technisch directeur en trainer.



Abma heeft wel andere interessante opties. ‘Andere namen waar ik aan denk zijn Jack de Gier (trainer Almere City, red.), Peter van den Berg (onlangs ontslagen bij RKC Waalwijk, red.) en Roy Hendriksen (trainer Helmond Sport, red.). Ik ken die mannen wel persoonlijk, maar niet als trainer. Ik wed dat op deze trainers een goede kop zit en dat ze een band hebben met de club’, aldus Abma. Jack de Gier, Peter van den Berg en Roy Hendriksen kwamen als speler ook wel eens uit voor de ploeg uit de Jupiler League.

