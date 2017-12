Oud PSV-er Narsingh redt Swansea met eerste doelpunt

Swansea City heeft de uitwedstrijd tegen Watford winnend afgesloten. The Swans wonnen met 1-2 van de middenmotor en zijn nu voor minstens een dag verlost van de laatste plaats. Grote man bij Swansea was oud-PSV´er Luciano Narsingh, die in de laatste minuut de winnende treffer maakte.

Waar Watford met de Nederlanders Marvin Zeegelaar en Daryl Janmaar in de basis begon, startten Luciano Narsingh en Leroy Fer op de bank bij de bezoekers. Lang had Watford niet nodig om op voorsprong te komen: vleugelaanvaller André Carrillo scoorde al na elf minuten tegen de hekkensluiter, dat uit de laatste vier duels slechts één punt wist te halen.

Voor aanvang van de tweede helft werd bij Swansea City middenvelder Roque Mesa naar de kant gehaald ten faveure van Narsingh. Omdat Warford in de tweede helft naliet de wedstrijd te beslissen, bleven de gasten uit Wales geloven in de gelijkmaker. Die kwam er pas in de slotfase: Aanvaller Jordan Ayew wist de bal in de 85e minuut langs Heurelho Gomes te schieten. In de laatste minuut van de wedstrijd besliste Luciano Narsingh vervolgens de wedstrijd in het voordeel van Swansea. Het was het eerste doelpunt van de vleugelaanvaller sinds hij in januari van dit jaar de overstap maakte naar de Premier League.

Swansea City draagt door de overwinning de rode lantaarn over aan West Bromwich Albion, dat morgen nog tegen Arsenal speelt.

