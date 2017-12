Jan Boskamp heeft met verbazing kennis genomen van de toptransfer van Virgil van Dijk. De verdediger ging voor 84,5 miljoen euro van Southampton naar Liverpool. Hij is daardoor de duurste Nederlander ooit, maar nu ook de duurste verdediger ooit.

Vervolg: Boskamp snapt transfersom voor Van Dijk niet

De analist snapt niet dat er zoveel wordt betaald voor spelers. ‘Als je dat twintig jaar geleden zou doen, dan hadden ze gezegd: je bent niet goed bij je hoofd. Toen gold nog het uitgangspunt: een verdediger leid je zelf op. Je kon van een rechtsbuiten nog een rechtsback maken’, zei Boskamp bij Ziggo Sport.



Bas van Veenendaal, presentator bij Ziggo Sport, vergeleek hem een beetje met Jaap Stam. Boskamp reageerde daar duidelijk op en was het er niet mee eens: ‘Wat Stam had moeten kosten als hij nog had gespeeld? Die zou nog duurder zijn dan Neymar, denk ik.’ Stam trok zelf eens voor 25,75 miljoen euro van Manchester United naar SS Lazio in 2001. Neymar ging afgelopen zomer voor 222 miljoen euro van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain.

Boskamp snapt transfersom voor Van Dijk niet

Een korte samenvatting: Jan Boskamp heeft met verbazing kennis genomen van de toptransfer van Virgil van Dijk. De verdediger ging voor 84,5 miljoen euro van Southampton naar Liverpool. Hij is daardoor de duurste Nederlander ooit, maar nu ook de duurste verdediger ooit..