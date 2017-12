Opmerkelijk: Ajax was al weken rond met Erik ten Hag

Jaap de Groot, de chef sport van krant De Telegraaf, heeft een opvallende mededeling gedaan in zijn column. De Groot meldt daarin dat Ajax al weken een akkoord had met de nieuwe trainer Erik ten Hag. Ajax kon echter niet doorpakken omdat de inmiddels ontslagen Marcel Keizer enkele meer dan prima resultaten op rij neerzette.

‘Het wordt steeds duidelijker dat Ajax al enige weken geleden een (principe-)akkoord met de trainer van FC Utrecht had bereikt. Dat was opnieuw te snel. Het team van Keizer ging beter voetballen, steeds vaker winnen en daarom moet de verloren strafschoppenserie tegen FC Twente als een geschenk uit de hemel zijn gekomen’, schrijft De Groot. Keizer werd één dag na de bekeruitschakeling tegen FC Twente ontslagen.



‘Het heeft dus één penalty gescheeld of Ajax had, inclusief de waarschijnlijk ook onder Keizer gewonnen thuiswedstrijd tegen Willem II, in de winterstop een trainer moeten ontslaan die bijna twee maanden ongeslagen was geweest. Intussen heeft het tussentijds aantrekken van Ten Hag de club circa 700.000 euro gekost’, aldus De Groot.

