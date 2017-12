Er was vanmiddag weer een bomvol programma in de Premier League. Onder andere de wedstrijd tussen Chelsea en Stoke City stond op het menu. Het bleek een makkelijke middag voor The Blues die met 5-0 wonnen.

Vervolg: Chelsea pakt tweede plek over van Man. United na zege op Stoke City

De ploeg van Antonio Conte kende een vliegende start. Er waren amper drieminuten gespeeld toen Rudiger de bal al binnen wist te koppen. Niet veel later stond ook de 2-0 al op het bord, Drinkwater maakte zijn eerste doelpunt voor The Blues. De speler die overkwam van Leicester schoot de bal schitterend binnen. Stoke kwam er nauwelijks aan te pas en na 22 minuten was daar de 3-0 van Pedro.

Schitterend doelpunt Danny Drinkwater

Drinkwater goal https://t.co/jxAYbPSo2s — Chelsea FC Global (@Chelsea_Global) 30 december 2017

Daarna nam Chelsea wat gas terug en kwamen er ook kansen voor Stoke via Diouf en Berahino. De kansen van Stoke leverden zelfs een doelpunt op , maar dat werd afgekeurd. De tweede helft was minder spectaculair maar leverde uiteindelijk nog wel tweedoelpunten op. Willian schoot een penalty binnen die hij zelf versierd had. Zappacosta zette vlak voor tijd ook nog de 5-0 op het scorebord. Met deze overwinning gaat Chelsea, Manchester United voorbij op de ranglijst. De ploeg van Mourinho moet nog wel in actie komen deze speelronde. Zij spelen vanavond om 18:30 een thuiswedstrijd tegen Southampton.

Chelsea pakt tweede plek over van Man. United na zege op Stoke City

Een korte samenvatting: Er was vanmiddag weer een bomvol programma in de Premier League. Onder andere de wedstrijd tussen Chelsea en Stoke City stond op het menu. Het bleek een makkelijke middag voor The Blues die met 5-0 wonnen. .