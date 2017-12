Vanmiddag stond de wedstrijd tussen Roma en Sassuolo op het programma. De Romeinen wisten wat ze te doen stond. Winnen in eigen huis om zo weer Inter voor bij te gaan op de Ranglijst, toch kwamen ze niet verder dan 1-1.

Vervolg: AS Roma laat dure punten liggen

Roma begon de wedstrijd goed en domineerde de eerste helft. Na 31 minuten wist Lorenzo Pellegrini het openingsdoelpunt te produceren voor Roma. Hij scoorde mooi laag onder de keeper door in de linker onderhoek. Lang leek er geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Kevin Strootman. Ze hadden veruit het meeste balbezit. Toch ging het in de tweede helft mis, Simone Missiroli wist de bal in de 78ste minuut binnen te koppen. AS Roma probeerde nog wel om op 2-1 te komen maar dat mocht niet baten.

Cengiz Under dacht nog de winnende te maken voor Roma maar dat doelpunt werd uiteindelijk door de videoscheidsrechter afgekeurd. Hij bleek toch in de buitenspelpositie te staan. Roma laat twee dure punten liggen en blijft steken op de 4e plek. Sassuolo staat momenteel 14de.

