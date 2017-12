Mateo Cassierra van Ajax zou in beeld zijn bij Sparta Rotterdam. De Colombiaanse spits (20) zou zelf ook wel iets zien in een overgang naar de laagvlieger uit de Eredivisie. Spakenburg-trainer John de Wolf, ook oud-speler van onder andere Sparta Rotterdam en Feyenoord, zei dit tegen NRC.

Vervolg: Cassierra maakt mogelijke opvallende transfer binnen Eredivisie

Door de komst van trainer Dick Advocaat lijkt er opeens veel mogelijk bij de nummer zeventien van de Eredivisie. ‘De naam Advocaat opent deuren. Essentieel bij het aantrekken van nieuwe spelers, een van zijn voorwaarden. In de wandelgangen circuleren al namen. Zo zou Mateo Cassierra graag willen komen’, aldus De Wolf.



Het nieuws staat haaks op wat Cassierra zelf eerder deze week liet weten. De Zuid-Amerikaan zei toen dat hij graag bij Ajax wil blijven. ‘Ik vind het nu belangrijk om hier te blijven en ervaringen op te doen. Ik wil altijd spelen en mijn conditie is nu goed. Ik ben momenteel niet van plan naar een andere club te gaan. Deze club heeft mij erg geholpen en veel voor mij gedaan. Ik ben bereid hard te werken om mijn positie hier te behouden’, zo zei Cassierra tegen Ajax Life. Cassierra is dit seizoen bezig in de Jupiler League en scoorde al twaalf keer in 17 wedstrijden voor Jong Ajax.

