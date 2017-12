PSV heeft toptalent Romero al binnen vanaf januari

Maximiliano Romero sluit vanaf begin 2018 aan bij PSV. De Eindhovense club strikte de Argentijn twee weken geleden in eerste instantie voor het volgend seizoen, maar de club maakt zaterdag via de officiële kanalen bekend dat Romero vanaf 3 januari per direct aansluit bij de selectie van Phillip Cocu. De spits zal eveneens met de groep op trainingskamp gaan, dat is belegd in de Verenigde Staten.

Romero zal dus naar alle waarschijnlijkheid op 18 januari, als PSV de competitie hervat tegen Heracles Almelo, al speelgerechtigd zijn. De 18-jarige frontman zal spelen met zijn voetbalnaam ´Maxi` en nummer 22 op het rood-witte tricot en ligt in Eindhoven vast tot medio 2023.

Het contract van Romero gaat echter pas in vanaf 1 juli. De spits zal vanaf januari eerst zes maanden gehuurd worden om te kunnen acclematiseren in Nederland. Hoeveel PSV Romero´s voormalig werkgever Velez Sarsfield betaald heeft om de huurconstructie aan te gaan, is niet bekend.

Door het vervroegd binnenhalen van Romero is voor derde spits Sam Lammers de weg vrij om verhuurd te worden. Met name Sparta Rotterdam is geïnteresseerd om de 20-jarige spits tijdelijk over te nemen.

