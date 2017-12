Morata ontkent ´angst` voor Harry Kane na uitspraken Tottenham-coach

Succescoach Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur verklaarde afgelopen zomer dat Álvaro Morato niet naar Tottenham wilde komen uit angst om tweede keus te worden achter Harry Kane. In een interview met Sky Sports heeft de spits van Chelsea die bewering van de Argentijnse trainer weerlegd.

´Waarom zou je me willen halen als je Kane al hebt?`, zou de toenmalig Real Madrid-spits volgens Pochettino hebben gezegd toen de trainer hem warm probeerde te maken voor een overstap naar de Spurs. ´Nee, dat is niet waar. Ik heb gesproken met hem en hij zei dat hij wilde dat wij (Morata en Kane red.) samen zouden spelen, maar op dat moment was er voor mij geen enkele mogelijkheid om naar Tottenham te gaan`, aldus Morata referend aan een telefoongesprek van twee jaar geleden.

´Natuurlijk zou ik met Kane willen spelen. Hij is een geweldige speler en een van de beste aanvallers van de wereld, maar op het moment dat ik met Pochettino sprak, kon ik niet weg bij Real Madrid.` Morata verhuisde afgelopen zomer naar Chelsea, waar hij wekenlijks verzekerd is van een basisplaats. Tottenham kocht twee jaar geleden op zijn beurt Morata´s landgenoot Fernando Llorente van Swansea City.

