Guardiola: Koeman moet snel terugkeren in de Premier League

Waar Ronald Koeman eerder dit jaar werd ontslagen bij het Engelse Everton, wil Man. City coach Pep Guardiola de Nederlander zo snel mogelijk terugzien in de Premier League.

Waar Everton onder de Nederlander maar niet goed uit de verf kwam, werd Koeman al tijdig op straat gezet door de club uit Liverpool. Pep Guardiola houdt echter goede herinneringen over aan het treffen met Everton, daarvan wist hij niet te winnen dit kalenderjaar.

'Pep verloor in 2017 een keer van Antonio Conte met Chelsea en een keer van mij met Everton,' valt te lezen in column van Koeman in De Telegraaf. 'Daar heb je soms ook geluk bij nodig. Maarten Stekelenburg pakte uit bij City twee penalty’s. Dit seizoen speelden we gelijk tegen elkaar. Dat ik, van alle trainers, de meeste punten van hem heb afgepakt, steekt hem. ’Ronald, kom alsjeblieft snel terug naar de Premier League, ik moet één keer van je winnen’, liet hij pas weten. Mooi toch?'

Koeman is zelf ook vol lof over Guardiola, 'Als ik kijk wat hij na Barcelona en Bayern München nu weer bij Manchester City presteert, kan ik alleen maar mijn bewondering uitspreken. Het voetbal dat Pep voorschotelt is fantastisch om naar te kijken. En succesvol.'

