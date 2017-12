Paris Saint-Germain-aanvaller Edinson Cavani heeft laten weten dat hij een goede band heeft met zijn ploeggenoot Neymar. Beide aanvallers lagen eerder dit seizoen in de clinch vanwege een ruzie op het veld over wie er een strafschop mocht nemen, maar volgens Cavani zelf hebben de twee een prima band.

“Ik heb een goede relatie met Neymar. Wij zijn professionals en het teambelang staat voorop. Iedereen was blij toen Neymar bij ons tekende omdat hij een geweldige speler is. Het was een goede zaak voor de club en het team”, vertelde de Uruguayaanse goalgetter in gesprek met [i]The Telegraph[/i].



Cavani en Neymar baarden in september opzien door de zogenoemde ‘penaltygate’. Cavani wilde toen in de slotfase van het competitieduel met Olympique Lyon (2-0 winst) een strafschop nemen, maar Neymar kwam zich ermee bemoeien en wilde hem ook nemen. Cavani was er woedend over, maar nam de penalty uiteindelijk wel. Hij miste de opgelegde kans echter. Er was echter veel om te doen en uiteindelijk werd de van FC Barcelona overgenomen Neymar aangewezen als vaste strafschoppennemer.



Cavani baalt ervan dat hij nog vaak wordt gevraagd naar het conflict en wilde er niet te veel over zeggen. “Het probleem is dat veel mensen niet over de juiste informatie beschikken en daardoor zijn er veel misverstanden. Mensen blijven ook maar vragen stellen over hetzelfde…”, aldus Cavani.

Cavani over relatie met Neymar: Mensen hebben niet de juiste informatie

