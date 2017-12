Waar PSV met de Argentijnse Romero een goede slag lijkt te hebben geslagen, is alleen de vraag nog wanneer hij naar PSV komt. Of dat deze winter al is of komende zomer blijft nog giswerk.

Momenteel is Romero nog actief voor Velez Sarsfield, maar PSV onderhandelt over het contract om hem eerder te laten gaan. Guillermo Tagliaferri, de journalist van de Argentijnse krant laat weten dat PSV een goede aanvaller heeft weten te strikken.

'PSV krijgt er een talentvolle, balvaste spits bij', vertelt Tagliaferri in gesprek met ELF Voetbal. 'Als hij in het strafschopgebied in zijn voeten wordt aangespeeld, is hij op zijn best. Hij is lastig van de bal te krijgen, fysiek sterk en heeft een goed schot in zijn rechtervoet.'

'Romero was al vroeg erg goed. Op zijn vijftiende kon hij al naar Arsenal. De Engelse club stuurde al vroeg scouts naar wedstrijden van Velez Sarsfield. Romero liep toen een knieblessure op en is er toen lang uitgeweest. Gelukkig is hij nu weer helemaal fit. Hij heeft een goed jaar achter de rug.'

De journalist vraagt zich echter af of Romero al klaar is voor een overstap naar PSV in de winter, 'Hij krijgt te maken met een nieuw land, een nieuwe cultuur, een nieuwe taal. Dat is altijd afwachten. Met zijn spel voorzie ik geen problemen. Natuurlijk kan hij nog altijd bijleren en is hij nog niet op zijn top. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat Romero het goed gaat doen bij PSV.'

Tagliaferri: PSV heeft Met Romero een goede spits erbij gehaald

