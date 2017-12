Tottenham komt met eisenlijstje Kane voor Real Madrid

Harry Kane is momenteel de onbetwiste sterspeler van Tottenham Hotspur en dat is Real Madrid niet ontgaan. Volgens Diariogol heeft Real-preses Florentino Perez sinds de 3-1 nederlaag tegen de Spurs in de Champions League nauw contact met de zaakwaarnemers van de Engels international. Van een mogelijke transfer naar Real Madrid is tot nog toe geen sprake, mede door vijf exorbitante eisen die de top

Kane zou volgens het Spaanse medium allereerst willen dat Perez hem een basisplaats toezegt. Dat brengt meteen de voorwaarde met zich mee dat Karim benzema het veld moet ruimen bij de Madrilenen. De Fransman speelt sinds 2009 bij de Spaanse recordkampioen en beleeft dit seizoen zijn minst productieve periode.

Daarnaast zou Harry Kane wilen uitgroeien tot de ster van het elftal. In eerste instantie zou hij er geen been in vinden om met Cristiano Ronaldo te spelen, maar na twee jaar zou ook Reals topscorer aller tijden moeten vertrekken.

Ook zou Kane over de overige posities een vinger in de pap willen hebben. De spits zou erg gecharmeerd zijn van Isco en Marco Asensio en wil naar verluid per se met die twee middenvelders spelen. Ook een basisplaats voor Gareth Bale zou bij Kane erg hoog op het verlanglijstje staan om zo beter te kunnen renderen.

De vijfde eis van Kane betreft het financiële plaatje dat hij voorgeschoteld zou moeten krijgen. In eerste instantie wil de spits behoren tot de best betaalde spelers van de club om vervolgens na het vertrek van Cristiano Ronaldo het salaris van de Portugees voor zijn rekening te nemen, zo meldt DiarioGol.

