Het Franse Bordeaux heeft het eerste bod van 35 miljoen op het Braziliaans wonderkind afgewezen vrijdagavond. Dit meldt UOL vrijdagavond. Voor het tweede seizoen op rij weet Malcolm zijn visitekaartje af te geven in de Franse Ligue1, waar niet alleen Tottenham maar ook Arsenal en Man. United azen op de krabbel van het Braziliaans wonderkind.

Het 20-jarig wonderkind kwam in 2016 over van het Braziliaanse Corinthians naar het Franse Bordeaux. Vorig seizoen wist Malcolm zich al in de kijker te spelen in de Franse Ligue1 door 7 keer te scoren in 37 officiele duels.

Dit seizoen staat de Braziliaan na 18 wedstrijden al op evenveel doelpunten.

Tottenham ziet bod op Malcolm van 35 miljoen afwezen worden door Bordeaux

