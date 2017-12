FC Barcelona weet Arthur binnen te halen van Braziliaans Gremio

Arthur staat momenteel nog onder contract bij het Braziliaanse Gremio, maar FC Barcelona lijkt er mee aan de haal te gaan.

Waar in het contract van Arthur een bedrag van 50 miljoen staat vernoemd, zag FC Barcelona het eerste bod afgewezen worden. Maar nu lijkt de Catalaanse grootmacht een korting te krijgen van 20 miljoen, want de Braziliaanse club lijkt ineens akkoord te gaan zijn gegaan met een bod van 30 miljoen voor Arthur.

Het Braziliaanse Gremio krijgt echter niet het gehele transferbedrag op de rekening gestort, de club heeft maar 60% van de transferrechter in handen, 20% is in handen van Investeerder Celso Rigo, waar de laatste 20% in handen van de ouders van Arthur ligt.

Met de aankoop weet FC Barcelona clubs als Real Madrid, Atlético Madrid, Chelsea voor te blijven.

