De Amerikaanse club San José Earthquakes wist Hoesen al een jaar te huren van FC Groningen, maar neemt de aanvaller nu definitief over van de groenwitten.

'We zijn erg blij dat we tot een akkoord zijn gekomen met FC Groningen,' laat de directeur Jesse Fioranelli van de club uit de Major League Soccer weten. ''Het was voor ons belangrijk om Danny weer aan ons te binden. Hij heeft een positieve invloed in de kleedkamer en is een stabiele kracht gebleken.'

FC Groningen is Danny Hoesen definitief kwijt aan San Jose Earthquakes

