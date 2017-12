Mourinho: Ik zie dat Lukaku moe is, maar ik kan niet zonder hem

Voor Mourinho en Manchester United bestaat er niet als 'vermoeid,' iets wat voor Lukaku een tegenvaller is.

Lukaku miste tot op heden nog geen enkel duel voor Man. United en kende in de eerste zeven officiele duels evenveel doelpunten. Mourinho lijkt dan ook niet zonder de goalgetter te kunnen en wil hem geen rust gunnen. Lukaku heeft aangegeven vermoeid te zijn en rust te willen, de laatste 19 duels kwam hij nog maar slechts 4 keer tot scoren.

Mourinho ziet dat Lukaku rust nodig heeft, maar wil er niet aan geloven. 'Hij is fysiek gezien een monster, maar hij is geen machine en voelt dat hij rust nodig heeft. Romelu is fantastisch voor mij, maar nee: ik kan hem geen rust geven.'

Mocht Mourinho toch gehoor moeten geven aan Lukaku, dan moet de Zweed Ibrahimovic er staan om zijn plek op te vangen. De vraag is echter of Ibra al volledige wedstrijden kan spelen na zijn zware blessure. ''Hij heeft nu twintig competitiewedstrijden negentig minuten gespeeld', weet ook Mourinho. 'Dat is voor iedere speler ongelooflijk, maar zeker voor een spits. Als centrale verdediger of controlerende middenvelder kan je je energie meer controleren, vanuit je positie spelen, overleven. Maar als spits twintig volledige wedstrijden in de Premier League spelen: daar moet ik erg dankbaar voor zijn.'

