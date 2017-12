Dirk Kuyt gaat niet in op voorstel van Quick Boys

Oud Feyenoord speler Dirk Kuyt heeft een voorstel van Quick Boys naast zich neergelegd, de aanvaller kon aan de slag als hoofdtrainer bij zijn oud club.

Kuyt gaat het het komend jaar drukker krijgen bij Feyenoord, maar welke taken de oud prof specifiek krijgt blijft nog giswerk. Eerder liet Kuyt al weten een rol als Technisch Directeur wel te zien zitten. De hoofdtrainer van Quick Boys heeft Dirk Kuyt benaderd, 'Hij zou eindverantwoordelijk worden en ik zou daarnaast een bepaalde rol gaan krijgen. Maar Dirk vertelde dat hij volgend jaar meer bij Feyenoord gaat doen.'

'Wat dat precies is, is tussen hem en de Rotterdamse club. Maar daarmee viel zijn naam wel af voor die positie. Het viel niet te combineren." Aandewiel is aangetrokken om met de Katwijker club promotie naar de Tweede Divisie te halen. "Het liefst binnen het eerste halfjaar. De Tweede Divisie is hartstikke interessant met onze regioploegen erbij.'

