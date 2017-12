Pochettino: Ik kan geen bedrag noemen wat Kane nu waard is

De Engelse spits Harry Kane van het Engelse Tottenham Hotspur scoort aan de lopende band, daar waar coach Pochettino geen prijs kan noemen wat de aanvaller momenteel waard is.

In 56 officiele wedstrijden en 37 goals heeft Kane een record aan doelpunten weten te maken in het kalenderjaar 2017. Kane is hiermee Ronaldo en Messi zelfs voorgebleven, iets wat bijzonder genoemd mag worden. 'Er bestaat geen prijs voor hem. We willen hem hier houden,' liet Pochettino vrijdag weten.

'We kunnen over van alles praten, maar het is onmogelijk om een prijskaartje om zijn nek te hangen. Dat is niet aan mij, maar aan voorzitter Daniel Levy. Voor mij is het heel simpel, maar voor Daniel ligt dat misschien anders.'

Dinsdag 2 januri mag Spurs weer aantreden in het nieuwe jaar tegen Swansea City, waar Pochettino verbaasd is over de stormachtige ontwikkeling van Kane in 2017. 'Hij is bij ons altijd als een ster behandeld. We hebben hem vanaf dag één vertrouwd, omdat we zagen hoeveel potentie hij had. Het zou best kunnen dat hij voor altijd bij Tottenham blijft spelen, zoals Francesco Totti bij AS Roma. Dat zou onze fans heel blij maken.'

