Mourinho verbaast Klopp met uitspraak over Virgil van Dijk

Jurgen Klopp verklaarde in 2016 dat hij 'het anders zou doen' als hij de financiële middelen van Manchester United zou hebben.'Degene die zich specifiek uitliet over de transfer (van Pogba red.), was volgens mij Jurgen Klopp', steekt Mou van wal. 'Als ik een van jullie was, zou ik Jurgen Klopp vragen naar zijn uitspraken van vorig jaar', aldus Mourinho richting een aantal journalisten.

'De realiteit is dat als ze denken dat een speler goed is en dat hij de juiste speler voor hen is, dan betalen ze het gevraagde bedrag of ze krijgen hem niet. Zo werkt de markt op het moment.` Mourinho denkt derhalve niet dat het geldbedrag de kwaliteiten van Van Dijk illustreert. ´Virgil van Dijk is de duurste verdediger van de wereld. Was hij beter dan Paolo Maldini, Rio Ferdinand of Giuseppe Bergomi? Nee, dat kan je niet zeggen. Het is gewoon zoals de markt werkt', besluit The Special One.

