Ronaldo: FC Barcelona kan niet omgaan met Brazilianen

In 1996 speelde Ronaldo een seizoen voor FC Barcelona, waarna hij later vertrok naar de Italiaanse grootmacht Internazionale. In de periode 2002 tot 2007 speelde Ronaldo voor rivaal Real Madrid. 'Ik voelde me bij Real veel gelukkiger, al had ik in Barcelona ook een heel mooi jaar,' laat de voormalig aanvaller weten in gesprek met Esporte Interativo.

'Uiteindelijk was mijn historie met Barça niet zo goed, vergelijkbaar met die van Neymar. Barcelona heeft altijd problemen gehad met Brazilianen; Neymar, Romário, Ronaldinho en ikzelf. We zijn uiteindelijk allemaal slecht door de club behandeld, ondanks onze toewijding en bijdrage.'

