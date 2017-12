Ajax wilde eigenlijk Van Aanholt

Ajax gaat zich versterken met de linksback Nicolás Tagliafico van Independiente, maar de 25-jarige Argentijns was niet de eerste keuze. Directeur spelerszaken Marco Overmars wilde eigenlijk Patrick van Aanholt van Crystal Palace naar Amsterdam halen.

Tagliafico was afgelopen zomer al in beeld bij Ajax en volgens De Telegraaf is Ajax weer bij Tagliafico uitgekomen omdat eerste keus Van Aanholt niet beschikbaar was. Tagliafico kost Ajax zo’n 4,5 miljoen euro en hij kan voor 4,5 tekenen in Amsterdam. Clubs als Real Betis Sevilla, Borussia Dortmund en SC Freiburg zaten ook achter hem aan.



De 27-jarige Van Aanholt speelt sinds januari voor Crystal Palace. Die club kocht hem toen van Sunderland. Eerder was hij actief voor onder andere Chelsea en Vitesse.

