Keeper Celtic lovend over oud-ploeggenoot: Beste verdediger die ik ken

Gordon zit sinds 2014 bij Celtic en zat dus een jaar samen met Van Dijk in hetzelfde elftal, voordat laatstgenoemde vertrok richting Southampton. Gordon had tot dat moment nog niet vaak met zó’n goede verdediger gespeeld: ‘Hij is zonder twijfel de beste verdediger waarmee ik gespeeld heb, hij heeft het in zich om de beste te worden van de wereld.’.

Verder voegt de keeper nog toe dat als Van Dijk maar hard genoeg werkt, hij er vanzelf wel komt. En niet alleen bij Gordon worden er lovende woorden gesproken over de speler, bij oude teams in Nederland zijn ze ook trots op de verdediger.

Celtic verdiende in 2015 15,7 miljoen euro aan de jongen die destijds richting Southampton ging. Zij zien daar nu dus nog ruim 8 miljoen bij komen.

