Engels Spurs klopt opnieuw aan bij Ajax voor David Neres

De naam van de 20-jarige aanvaller David Neres is bij Tottenham Hotspur nu al enkele weken op rij gevallen en er is bijna geen houden meer aan voor Ajax deze winter. Dat Ajax goud geld wil vangen is natuurlijk duidelijk.

Deze zomer zat Ajax al met Tottenham om de tafel vanwege de verkoop van Davinson Sanchez die Ajax ruim 40 miljoen opleverde. Tottenham hoopt nu dus met 25 miljoen Ajax genoeg te kunnen pleasen en Neres definitief over te kunnen nemen. Overmars ziet daar echter niets in; hij liet eerder al weten dat hij de aankoopsom al veel te hoog vond voor Neres en gaat nu dus niet met minder dan 20 miljoen winst genoegen nemen. Spurs zal dus met (wederom) ruim 40 miljoen aan moeten komen.

Maar ook Arsenal hoopt dat het nog een kans maakt op de handtekening van de Braziliaan. Arsene Wenger wil zijn club een aanvallende impuls geven mocht vleugelaanvaller Alexis Sánchez opeens de benen nemen.

Nederlandse enclave

Tevens zou het voor de jongens van Tottenham Hotspur de vijfde Ajacied zijn na Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Davinson Sanchez.

