Rivaldo gelooft in megatransfer: Hij zal slagen bij Barca

Rivaldo hoopt dat FC Barcelona Philippe Coutinho van Liverpool kan contracteren. Volgens de Braziliaan, die van 1997 tot 2002 bij Barcelona speelde, vindt de 25-jarige aanvallende middenvelder een zeer goede speler. De voormalige topspeler verwacht ook dat Philippe Coutinho slaagt in Spanje.

‘Ik weet niet of Coutinho gaat tekenen of niet omdat Liverpool veel geld vraagt. Ik ben er wel van overtuigd dat als hij naar Barcelona komt hij zal slagen. Het is gemakkelijk om te slagen bij Barcelona voor iemand met zijn kwaliteiten. Zijn manier van spelen is geliefd bij de fans van Barcelona’, zei Rivaldo tegen El Mundo Deportivo.



FC Barcelona hoopt Coutinho in de winterstop voor 140 miljoen euro over te nemen van Liverpool. In de zomer wilde Barcelona Coutinho ook al, maar toen liet Liverpool hem niet gaan.

