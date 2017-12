Het lijkt erop dat het Spaanse Sevilla een nieuwe hoofdtrainer heeft gevonden, Vincenzo Montella wordt zaterdag 30 december aangesteld als nieuwe hoofdtrainer.

Vervolg: Montella na AC Milan aan de slag in Spaanse Liga bij Sevilla

Het Spaanse Sevilla heeft Montella weten te strikken als opvolger van Eduardo Berizzo, die onlangs werd ontslagen bij de Andalusische club. De 43-jarige Montella zelf werd een maand geleden op straat gezet door het Italiaanse AC Milan.

Sevilla staat op de vijfde plaats in de Spaanse Liga, waar ook in de Champions League nog steeds gestunt kan worden. In de knock out fase wacht het Engelse Manchester United van de Portugese oefenmeester Mourinho.

De Italiaanse legende krijgt dus slechts een week de tijd om zich te prepareren met Sevilla om het nieuwe kalenderjaar af te trappen met een duel tegen Real Betis.

Montella na AC Milan aan de slag in Spaanse Liga bij Sevilla

Een korte samenvatting: Het lijkt erop dat het Spaanse Sevilla een nieuwe hoofdtrainer heeft gevonden, Vincenzo Montella wordt zaterdag 30 december aangesteld als nieuwe hoofdtrainer..